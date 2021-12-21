Başkan Şerifoğulları, sporun emektarlarıyla bir araya geldi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sporun emektarlarıyla bir araya geldi.

Elazığ Belediyesi tarafından Sporda Vefa Gecesi programı düzenlendi. Kültür Park'ta düzenlenen programda Elazığ sporunun emektar isimleri bir araya gelerek hasret giderdi. Programa katılan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da emektarlarla bir araya geldi.

Kendisinin de spordan gelen bir isim olduğunu ve spora gönül veren isimlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Belediye başkanı olduğum sürece Elazığ sporuna desteklerim her zaman devam edecektir. Sporu konuşurken Elazığsporumuz'u konuşmadan geçemeyeceğim. Elazığ spor şehrimizin marka değeridir. Belediye başkanı olarak her zaman Elazığ spor'un yanında yer aldım. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki Elazığ spor'un istediğimiz noktada olmadığını hepimiz biliyoruz. Çok net ifade etmek istiyorum, eski yönetimlerin yanlış yönetmesinden dolayı bugün Elazığ spor'un 60 milyonun üzerinde bir borcu bulunmakta. Bu borçtan ne Serkan Çayır başkan, ne ben, ne de siyasi parti başkanı, milletvekilleri mesul. Bu borçlardan tamamen eski yönetimler mesul. Transfer tahtasının açılmasına engel borç 42 milyonun üzerinde. Transfer yasağının kaldırılması bu şehrin asli sorumlulukları arasındadır. Biz Elazığ Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Eski günlere kavuşmak için şehrin tüm dinamiklerinin ortak hareket etmesi gerekmektedir" dedi.

Vali Ömer Toraman'la yaptıkları istişareler neticesinde şehrin efsane sporcularının isimlerini spor tesislerine vermek için karar aldıklarını müjdeleyen Başkan Şerifoğulları, "Elazığspor Tesisleri'ne Ömer Tokgoz'ün, Doğukent Stadyumu'na Hıdır Bilek'in, Gençlik Merkezi Sentetik Saha'ya Münir Yılmaz'ın, Ahmet Yılmaz'ın ismini Bahçelievler Sentetik Saha'ya, Fırat Üniversitesi Sahası'na Fethi Demircan hocamızın ismini, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz'ün yaptığı Bocce sahasına Aziz Taylan, yeni spor salonumuza Ahmet Aytar'ın ismini vereceğiz ve büyüklerimizin isimlerini yaşatacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ