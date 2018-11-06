Başkan Sekmen'den Dap İdaresi'ne Ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'i makamında ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, görüşmede, DAP İdaresi tarafından Erzurum'da finanse edilen projelerle ilgili istişarede bulundular.

Ziyarette, Erzurum'un kalkınmasına yönelik katkılarını dile getiren DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Erzurum'un gelişip, kalkınması ve ekonomik anlamda sıkıntılarını aşması için çaba gösteren Erzurum Büyükşehir Belediyesi'yle, DAP'a bağlı bölge illerinde olduğu gibi, yakın işbirliği içinde çalışmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Bölgeler arası gelişmişlik farkının en az seviyeye indirilmesi için ilgili kurumların dayanışması ve paylaşımda bulunmasının önemine değinen Başkan Demir, DAP İdaresi olarak her zaman dayanışma ve işbirliğinden yana olduklarını vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bugüne kadar sağlanan desteklerden söz eden Başkan Demir, bu kapsamda, 53 adet Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi, 1 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti Projesi, Hınıs, Oltu, Horasan ve Narman ilçelerinde Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı Projesi, Tekman ve Karayazı ilçelerinde 2 adet Kesimhane Projesi ve 2 bin 600 sac, 880 adet beton olmak üzere toplam 3 bin 480 adet sıvat desteğinde bulunduklarını dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, Erzurum'un menfaatleri için bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını ve olacaklarını kaydederek, DAP İdaresi'nin de şehrin ve bölgenin kalkınması noktasında çok önemli bir misyon yüklendiğini söyledi. Güç birliğinin ve ortak aklın her zaman şehrin dinamiklerini daha hızlı harekete geçireceğini, sorunlarına daha objektif çözümler üreteceğini vurgulayan Başkan Sekmen, DAP İdaresi'nin sağladığı tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerle Bölge illerinin kabuğunu kıracağını ifade etti. - ERZURUM