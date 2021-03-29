Başkan Sarıcaoğlu'ndan Samsunspor'a kırmızı-beyaz destek
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Başkan Sarıcaoğlu'ndan Samsunspor'a kırmızı-beyaz destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Sarıcaoğlu'ndan Samsunspor'a kırmızı-beyaz destek

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu taraftarla kırmızı-beyaz renkler içinde poz vererek Samsunspor'a şampiyonluk yolunda desteğini iletti.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu taraftarla kırmızı-beyaz renkler içinde poz vererek Samsunspor'a şampiyonluk yolunda desteğini iletti.

Samsunspor taraftar grubu Kavaklı Şirinler, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret ederek polar ve atkı hediye etti.

Ziyarette Şirinler Grubu'nun uzun yıllardan bu yana Kavak'ta başkanlığını yaptığını belirten Fatih Döveç, Başkan Sarıcaoğlu'na Samsunspor'un her zaman yanında ve en büyük destekçisi olduklarını anlattı. Döveç, "Salgın nedeniyle her ne kadar tribünlerde yerimizi alamasakta kalbimiz ve tüm benliğimizle her zaman takımımızın yanındayız. Kırmızı-Beyazlı takımımızın Samsun'a bu yıl şampiyonluk sevincini yaşatacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Şirinler Grubu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da, "Son yıllarda Kavaklı gençlerimiz güreş, judo, okçuluk gibi çeşitli spor dallarında ilçemize büyük başarılar kazandırdı. Sizlerin de yapacağı çalışmalar ile gençlerimizin spora daha fazla yönelmesi ve daha çok sevmesi ilçemizin sportif alandaki başarılarının artmasına katkı sağlayacaktır. Bizler, ilçe gençlerimiz için yapacağınız tüm yararlı çalışmaların yanında ve her daim arkasında olacağız" şeklinde konuştu.

Hediye edilen Samsunspor renklerindeki poları giyen ve taraftarla poz veren Başkan Sarıcaoğlu takımın ve taraftarın şampiyonluk yolunda yanında olduğu mesajını verdi. - SAMSUN

Başkan Sarıcaoğlu'ndan Samsunspor'a kırmızı-beyaz destek
Başkan Sarıcaoğlu'ndan Samsunspor'a kırmızı-beyaz destek
Başkan Sarıcaoğlu'ndan Samsunspor'a kırmızı-beyaz destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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