Başkan Öztürk, İSO 2. 500 listesine giren firmaları tebrik etti
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Başkan Öztürk, İSO 2. 500 listesine giren firmaları tebrik etti

Başkan Öztürk, İSO 2. 500 listesine giren firmaları tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nın, Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 2. 500 - 2020) araştırması sonuçları açıklandı. Konya'dan 14 firma listeye girme başarısı gösterdi.

"İSO 2. 500 - 2020" sonuçlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya'dan bu yıl listeye 14 firmamız girdi. Böylelikle Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu listesinde Konya 22 firması ile yer aldı. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Firmalarımızın ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 500 arasına girmek için çalışacaklarına inancımız tamdır. Konya daha fazla firmasıyla listede yer alacak potansiyele sahiptir. Şehrimiz 2021 yılında da özel sektörünün çalışma azmi ile ülke ekonomisinin büyümesine katkısını artırarak devam edecektir" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Öztürk, İSO 2. 500 listesine giren firmaları tebrik etti - Haberler Ekonomi
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