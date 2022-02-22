Başkan Özkan: "Bilinçli pancar üretimi önemli"

SUSURLUK, BALIKESİR (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü olarak yeni görevine başlayan Kürşad Erdoğan'ı ağırladı. Susurluk Şeker Fabrikasının, bölgede pancar üretimi için çok önemli bir işletme olduğuna vurgu yapan Özkan, ülke ekonomisi için de önemine değindi.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü olarak görevine yeni başlayan Kürşad Erdoğan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti. Özkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nişasta bazlı şeker, insan sağlığına olduğu gibi sağlık harcamaları yönünden devletimize de zarardır. Hem insan sağlığı hem üretici hem de milli ekonomimiz için pancar ekimi şarttır. Bu tesis, işte bu noktada büyük önem taşımaktadır. Bir süre kullanılmayarak atıl vaziyette bekletilen Susurluk Şeker Fabrikasının tekrar hayata geçirilmesinin işaret fişeğini Karacabey'den yakmıştık. Komşu ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, Pancar Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu, Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ile diğer ziraat odası başkanları ve Türkiye Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'a, bu anlamda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bölge milletvekillerimiz ile bakanlarımızın da bu tesisisin açılmasında önemli adımları oldu. Susurluk Şeker Fabrikasının yeniden faaliyette olmasından çok memnunuz. Bölgemiz çiftçisine önemli bir değer katan bu tesis hem bölge hem ülke ekonomisi için de oldukça önemli. Biz her fırsatta, buranın stratejik bir tesis olduğundan dem vurduk. Belediye olarak bu tesisin faaliyetini sürdürmesi ve çiftçilerin de bilinçli olarak pancar üretimi gerçekleştirmesini önemsiyoruz" dedi.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan ise, yerel belediyelerin böyle destekçisi olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge çiftçisi için önemli bir tarım ürünü olan pancarın giderek daha çok rağbet gördüğünü ve bundan büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Erdoğan, yakın zamanda bu tarım ürünü konusunda çiftçilerin daha bilinçli üretim yapmaları için belediye ile ortaklaşa çalışmalar yapacaklarının da altını çizdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi