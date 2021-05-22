Başkan Özgür Ekmekçioğlu: Büyük Altay Süper Lig'i hak ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Özgür Ekmekçioğlu: Büyük Altay Süper Lig'i hak ediyor

Başkan Özgür Ekmekçioğlu: Büyük Altay Süper Lig'i hak ediyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Bir İzmir takımının daha Süper Lig'de olması hem İzmir hem de Türk futbolu adına önemli bir değer olur.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Bir İzmir takımının daha Süper Lig'de olması hem İzmir hem de Türk futbolu adına önemli bir değer olur. Büyük Altay, Süper Lig'i hak eden bir takım" dedi. 

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbulspor'u her iki maçta da mağlup ederek finale yükselen Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyecan dolu bir karşılaşma olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu, "İki basamaklı bir maçtı. İlk maçı 3-2 galibiyetle sonuçlandırmıştık. Heyecanlı da bir maçtı. Daha çok pozisyon bulan taraftık. Aslında daha farklı bir skor alabilirdik ama o şekilde sonuçlandı. Penaltıdan 2 gol buldu İstanbulspor. Akabinde buradaki rövanş maçında aynı disiplinle oyunumuzu oynadık. 1-0 galip geldik. Önemli olan, turu atlayabilmekti. Mutluyuz ama her şey yeni başlıyor. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Ona da aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Turu atlayıp Süper Lig'e çıkmayı kalpten diliyoruz" diye konuştu. 

"BİR İZMİR TAKIMININ DAHA SÜPER LİG'DE OLMASI ÖNEMLİ BİR DEĞER OLUR"Süper Lig kültürüne çok aşina olduklarını vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, "Bir İzmir takımının daha Süper Lig'de olması hem İzmir hem de Türk futbolu adına önemli bir değer olur. Büyük Altay, Süper Lig'i hak eden bir takım. 41 yıl boyunca Süper Lig'de var olmuş ve Süper Lig'de en çok mücadele eden 8 kulüpten birisi. O yüzden o kültüre çok aşinayız. Orada tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan finalde hangi takımı istedikleri üzerine gelen soruya ise başkan Ekmekçioğlu, "Hangisi bizim için hayırlısı olacaksa onu görmek isteriz" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Ceyda Düvenci Engin Akyürek
Spor Adem Büyük Arda Turan Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Özgür Ekmekçioğlu: Büyük Altay Süper Lig'i hak ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 21:43:25. #1.11#

title