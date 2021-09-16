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Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı

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Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımı'nın Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan'ı ağırladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımı'nın Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan'ı ağırladı.

Ülkemizi Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda temsil eden ve altın madalya alarak gururlandıran Goalball Kadın Milli Takımı sporcusu Denizlili Şeyda Nur Kaplan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette şampiyon sporcuya antrenörü Hüseyin Atmaca da eşlik etti. Kazandığı altın madalya ile birlikte Başkan Örki'ye konuk olan Şeyda Nur Kaplan, olimpiyatlarda tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı dinlettiklerini ifade ederek, "Çok önemli bir başarıya imza attık. Ülkemizi bu büyük organizasyonda başarıyla temsil edip, altın madalya kazandığımız için çok mutluyum. Bu mutluluğumu değerli başkanımızla paylaşmak istedim" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, Denizlili bir sporcunun en büyük organizasyon olan olimpiyatlarda altın madalya kazanmasının gururunu tüm ülkeyle birlikte yaşadıklarını belirterek, "Goalball Milli Takımızın bu büyük başarısında Denizlili kardeşimiz Şeyda Nur'un da yer alması bu gururu daha farklı yaşamamıza neden oldu. Kendisini ve milli takımımızı kutluyorum. Başarı için disiplin ve güç gerekir. Bunun yanında profesyonel antrenör ile birlikte alınan yolun sonu bu tür güzel ve büyük başarılar oluyor. Daha çok genç bir sporcu olan Şeyma Nur'un adının ileride spor salonlarına verildiği görmek en büyük arzumuz. Bu büyük başarı ve bizlere yaşattığın gurur için teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Örki ziyaret sonunda Şeyda Nur Kaplan'a çeşitli hediyeler verdi. - DENİZLİ

Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı

Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı - Haberler Spor
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