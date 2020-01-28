Başkan Musa Aydın'dan millilere ziyaret

28.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:13

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Azerbaycan ve Taiwan kadın milli takımlarıyla birlikte Edirne sürdüren Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde sürdürülen kampta, üç ülke milli takımından yaklaşık 35 sporcu bulunuyor.



Başkan Aydın, ziyarette teknik heyetten takımın son durumuyla ilgili bilgi aldı. Aydın, son Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazanarak tarih yazan millilerden aynı başarıyı tekrarlarlamalarını istedi. Aydın, "Kadın güreşinde büyük bir çıkış içindeyiz. Özellikle son yıllarda alınan başarılarla birlikte kadın güreşinde dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz" dedi.



Avrupa şampiyonasının ardından çok önemli 2 olimpiyat elemesine katılacaklarını belirten Aydın, "Avrupa şampiyonasında hedefimiz takım halinde ilk üç. Ama asıl hedefimiz kalifikasyon müsabakalarında alabileceğimiz kadar kota alıp, Olimpiyatlarda yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak" şeklinde konuştu.



Başkan Aydın bugüne kadar kadın olimpiyat şampiyonu güreşçinin olmadığını belirterek, "Benim en büyük istediğim bu takımdan olimpiyat şampiyonu çıkması. Bu konuda sporcularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum" dedi.



Teknik Direktör Efrahim Kahraman da çalışmaların iyi gittiğine değinerek, "Avrupa şampiyonasına sayılı günler kaldı. Takım olarak iyi durumdayız. Tek eksiğimiz sakatlığı bulunan Buse Tosun. Onun da tedavisi sürüyor. Avrupa şampiyonasına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Federasyon başkanımızın kampımızı ziyaret etmesi de tüm ekibi mutlu etti. Bizlere her türlü çalışma imkanı sunan başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz takım halinde kupa almak" dedi.



Millilerin idmanını da takip eden Başkan Musa Aydın sporcularla sohbet etti. Daha sonra hep birlikte bahçeye çıkan Başkan Musa Aydın ve milli takım heyeti koç kestirdi ve başarılı bir yıl olması için dua etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA