Başkan Mescier'den bankalara faiz indirimi çağrısı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, TCMB'nın Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrasında yapılan faiz indiriminin reel sektördeki bankalar tarafından da biran önce gerçekleştirilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Mescier yaptığı faiz indirimi ile ilgili yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz oranlarını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin Türkiye reel sektörüne umut olduğunu belirterek, "Nitekim bu karar ile iktisadi faaliyetlerde bir toparlanma süreci başlayacaktır. Para Politikası Kurulu'nun faiz indirim kararı şüphesiz piyasalara olumlu bir katkı sunacaktır. Makro düzeyde cari işlemler dengesini pozitif yönde etkileyeceği ve enflasyonu aşağıya doğru sürükleyici bir etki meydana getireceği beklenen bu cesur kararın reel sektörün tamamına sirayet etmesi temel beklentimizdir. Bu çerçevede yurt içi talebin canlandırılması açısından bu faiz indiriminin Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarca da desteklenmesi ve bu doğrultuda ivedi bir şekilde faiz indirimine gitmeleri en büyük arzumuzdur. Böylece Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde ortaya çıkacak aşağı düşüşler piyasaya yeniden hareketlilik getirerek ekonomimizin büyümesini tetikleyecektir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA