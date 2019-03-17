Başkan Koç, Fenerbahçe için kitlesel kaynak yaratma projesini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir. Fenerbahçe başarısı, bir sezonluk maçların sonuçlarıyla ölçülecek bir kulüp değil" dedi.