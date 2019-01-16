Başkan Kılıç Karton Çanta Dağıttı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kadın Emek Pazarı'nda Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek amacıyla karton çanta dağıtımı yaptı.



"Dönüşüm seninle başlar" sloganıyla hazırlanan karton kutuları başta belediye hizmet binası olmak üzere şehir genelinde farklı yerlere yerleştiren Bafra Belediyesi, şimdi de karton çanta dağıtımına başladı.



Başkan Kılıç, hazırladıkları el emeği ürünleri çarşamba günleri satarak gelir elde eden kadınların bulunduğu Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret ederek, üzerinde pazarın logosunun bulunduğu karton çanta hediye etti.



Kılıç, Sıfır Atık Projesi'ne Bafra Belediyesi olarak azami destek vermeye gayret ettiklerini dile getirerek, "Emekçi bayan kardeşlerimize kendi pazarlarının logosunun bulunduğu karton çanta dağıttık. Yarın da pazar yerlerimizde vatandaşlarımıza bez el çantaları dağıtacağız." dedi.

Kaynak: AA