Başkan Kazgan'dan Akçadağspor'a tam destek - Haberler

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Başkan Kazgan'dan Akçadağspor'a tam destek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başkan Kazgan'dan Akçadağspor'a tam destek

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi C-Grubunda mücadele eden Akçadağspor bitime bir hafta Play-off'a çıkmaya garantiledi.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi C-Grubunda mücadele eden Akçadağspor bitime bir hafta Play-off'a çıkmaya garantiledi.

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Akçadağspor geçtiğimiz hafta Doğanşehir'de karşı karşıya geldiği Yeşil Sürgü Gençlikspor müsabakasında alınan 2-1'lik galibiyetle Play-off'a çıkmaya garantilerken, bugün Ören Stadyumunda karşılaştığı Kale Gençlerbirliği'ni ise 6-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Karşılaşmayı tribünlerde taraftarlarla birlikte takip eden Başkan Kazgan, maç sonrası büyük sevinç yaşarken Akçadağspor'a olan desteklerini süreceğini söyledi

Akçadağspor'un Play-off'a çıkmayı garantilemesi ilçe merkezinde de büyük sevinçle karşılanırken, Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun ise Akçadağsporlu futbolcular ile yöneticilerinin onuruna yemek verdi. - MALATYA

Başkan Kazgan'dan Akçadağspor'a tam destek

Başkan Kazgan'dan Akçadağspor'a tam destek

İhlas Haber Ajansı / Spor

Doğanşehir, Play Off, Malatya, Futbol, Spor, Haberler

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