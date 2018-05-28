Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli, Türkiye'nin Ar-Ge ve Teknoloji Merkezidir"

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye'nin en iyi işverenleri 2018 listesinde yer alan Gölcük'teki otomotiv fabrikasını ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kanada merkezli ve dünyanın 1 numaralı otomotiv yan sanayi tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Gölcük'teki otomotiv fabrikasını ziyaret etti. 29 ülkede 309 üretim operasyonu ile dünya genelinde 152 binden fazla çalışanı bulunan fabrika hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, toplam 16 otomotiv üreticisi firmanın tedarikçisi konumunda bir firmanın Kocaeli'de üretim gerçekleştirmesinin önemine değindi.

Genel Müdür Serdar Eren'den üretim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu'na, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İlçe Başkanı İdris Alp eşli etti. Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2018 listesinde yer aldıklarını ve 2016 yılında 16 Avrupa fabrikamız içerisinde en iyi yönetilen fabrika seçildiklerin belirten Eren, "2003 yılı Ocak ayında ülkemizdeki faaliyetlerimize başladık. Türkiye'nin 343. ARGE Merkezi'ni bünyemizde bulunduruyoruz. Bugün itibari ile 386 çalışanı ve 5 farklı ürün ailesi için müşterisi olan Ford Otosan'a da üretim gerçekleştiriyoruz. Fabrikamız, 2018 yılı vizyonunu Endüstri 4.0 ve dijitalleşme olarak belirlemiş ve bu alanlarda büyük yatırımlar yaptı" ifadelerini sarf etti.

Fabrika alanını gezen ve incelemeler sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Her geçen gün Türkiye'de ARGE merkezlerinin çoğalması üretim noktasında katma değeri yüksek ürünlere geçmede ülkemize artı değer katıyor. Yerel yönetimler olarak yatırımcımızı ve üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Kocaeli Türkiye'nin en stratejik sanayi kentidir. Aynı zamanda hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımının ve aynı zamanda da nitelikli işgücünün, otomotivin, sanayinin merkezidir. ve bunların yanı sıra Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji merkezidir. Ticaretin de kalbi burada atıyor; Lojistiğin de. Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biriyiz. 16 yıldır kararlı, istikrarlı bir yönetimle Türkiye, yatırımcılar için, yabancı sermaye için en güvenilir limanlardan biri haline geldi" dedi.

Yatırımcıya, üreticiye ve çalışanlara olan desteklerini ifade eden Karaosmanoğlu, "Artık yerli yabancı yüzlerce yatırımcı, şehrimize akın ediyor. Daha geçen sene açılışını yaptığımız Ar-Ge Merkezi ile ülkemize teknoloji transferi gerçekleştiriyor, yerli teknolojiyi teşvik ediyor. Bu durum ise, bize duyulan güveni vurguluyor. Kentimizde gerçekleşen bu dev yatırımlarla yüzlerce kişiye yeni bir istihdam alanı açıldı. İşte bu güven ortamının devam etmesi ve istikrarın sürmesi için 24 Haziran'da önümüzde büyük bir fırsat var. İnanıyorum ki halkımız 24 Haziran'da güven ve istikrardan yana tercihini kullanıp, ülkemizi 2023 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak kadroyu seçecektir" diye konuştu. - KOCAELİ