Başkan Kara: Esnafımız kurallara uysun, virüsün yayılmasını önleyelim
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızdan, yetkililer tarafından belirlenen kurallara uymalarını bekliyoruz" dedi.
27.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:03
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızdan, yetkililer tarafından belirlenen kurallara uymalarını bekliyoruz" dedi.
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Kaynak: Dunya.com