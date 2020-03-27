Başkan Kara: Esnafımız kurallara uysun, virüsün yayılmasını önleyelim Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızdan, yetkililer tarafından belirlenen kurallara uymalarını bekliyoruz" dedi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle "Tüm esnaf ve sanatkarlarımızdan, yetkililer tarafından belirlenen kurallara uymalarını bekliyoruz" dedi. Kaynak: Dunya.com