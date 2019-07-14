Başkan Işıldak'ın 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Sivil Toplumu Destekleme Derneği Başkanı Mustafa Işıldak, 15 Temmuz ile ilgili mesaj yayımladı.

Başkan Mustafa Işıldak yayımladığı mesajında, "Yakın tarihimizdeki 27 Mayıs 1960 devrimi, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 ihtilali, 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararı ve 27 Nisan 2007 e-muhtırasından sonra yaşatılan 15 Temmuz 2016 menfur darbe girişiminin üçüncü yıl dönümündeyiz.

Verilen isimler farklı da olsa bu tarihler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hükümetlerin, iktidarıyla muhalefetiyle seçilmiş tüm milletvekillerin pasifize edildiği, egemenliğin kayıtsız şartsız teslim edildiği milletten alındığı, dolayısıyla yüce milletimizin seçim sandığında verdiği kararın 'çöpe atılarak' ülke yönetimine zorla el koyulduğu veya kalkışıldığı, demokrasimizin 'milat' halini almış altı yüz karası olmuştur.

Kahraman 250'den fazla şehit ve gazilerimiz, darbe girişimine karşı duran asker ve polislerimizle birlikte Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla da kendimizi ve demokrasimizi koruma refleksi ile meşru müdafaa halinde sokağa dökülen, gazi unvanı almamış ta olsa tankların önüne yatan sivil vatandaşlarımıza borçluyuz. Bu sonuçla artık, benzer demokrasi dışı maceralara tepkisiz kalmayacağımızı, sadece vatan bekçiliği konusunda değil anayasa ve demokrasi bekçiliği konusunda da büyük millet olduğumuzu bütün dünyaya göstermiş bulunmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin gösterdiği kahramanlıkla tarihte yeni bir sayfa açtığı 15 Temmuz ile devletimizin devamı ve halkımızın huzuru için tarihimiz boyunca canını feda eden bütün şehitlerimizi ve bu vesile ile cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, kahraman şehit aileleri ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA