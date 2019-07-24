Başkan İbaş, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Başkan İbaş, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
İbaş, Çanakkale'de 19-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Anma Turnuvası"nda dereceye giren Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri ve sporcularını makamında kabul etti.
İbaş, turnuvada altın madalya kazanan Mehmet Akif Çıtlak ve Gürkan Kağan Kılıç ile gümüş madalya elde eden Semih Volkan Gökçek'i kutladı.
Konukları ile bir süre sohbet eden İbaş, sporcuları altınla ödüllendirdi.

Kaynak: AA
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