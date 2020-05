Başkan Hürriyet, Kocaelispor'a 2. Ligde başarılar diledi

Liglerin akıbeti ile ilgili 1. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin yaptığı toplantıda Kocaelispor'un şampiyon ilan edilebileceğinin mesajının verilmesiyle birlikte Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin birçok noktasına asılan bayraklarla Kocaelispor'a 2. Ligde başarılar diledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de tüm spor karşılamaları ile ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. Liglerin akıbetinin ne olacağının tartışıldığı bugünlerde 1. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda tüm ligler ile ilgili düşünceler paylaşılırken, 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kocaelispor'un şampiyon ilan edilebileceği mesajı verildi.

Kocaelispor Kulübü'nün yaptığı açıklamayla da birlikte Kocaelispor'un şampiyon ilan edilmesinin an meselesi olduğu anlaşılırken, sokağa çıkma yasağında evlerinde olan Kocaelispor taraftarları sosyal medya üzerinden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Kocaelispor'un her zaman yanında olan ve her maçında tribünde yerini alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şampiyonluk heyecanına ortak olarak sokağa çıkma yasağında İzmit'in birçok noktasına asılan bayraklarla Kocaelispor'a 2. Ligde başarılar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA