Başkan Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Başkan Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti

06.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:43
Başkan Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden ile Peninsula Turizm Genel Müdürü ve CHP Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek katıldı. Başkan Günel ve Kuşadası heyeti, Bakan Ersoy'a Kuşadası turizminde yaşanan gelişmeleri anlatırken, Kuşadası'na kazandırılması planlanan, deneyim ve keşfe dayalı, tematik turizm tesisi, "Mars Colony" Projesi'nin sunumu yapıldı. Ziyaretin ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Bakan Ersoy'a teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti
Başkan Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Turizmciler salgını ve turizm sezonunu değerlendirdi
Turizmciler salgını ve turizm sezonunu değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özel Manisa TSO'yu ziyaret etti
CHP Grup Başkanvekili Özel Manisa TSO'yu ziyaret etti
HEKTAŞ'ın Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi'ne ziyaret
HEKTAŞ'ın Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi'ne ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Halil Sezai Yıldız Tilbe Yonca Evcimik
Spor Fatih Terim Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Günel, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 09:43:42. #1.15#
title