Başkan Gençer Zabıta Haftasını Kutladı

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer Zabıta Haftası nedeniyle, Ayvalık ilçe Zabıta Müdürlüğü'ne ziyarete bulundu.



Başkan Rahmi Gençer'in yanı sıra Zabıta Müdürü Hasan Narin, komiserler ve çok sayıda zabıta memuru hazır bulundu. Başkan Rahmi Gençer'in bir buket çiçek sunduğu ziyarette, zabıta ekipleri tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Zabıta birimine tam destek verdiğini belirten Gençer, "Gayretli çalışmalarınızdan memnum. Ayvalık Belediyesi'nin görünen yüzüsünüz. Giderek Ayvalık Belediyesi Zabıtasının varlığını hissetmenizi bekliyorum. Hepinizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada görevinizi layıkıyla yapacağınıza inanıyorum. Bizde Ayvalık Belediyesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinizin bu özel haftanızı kutluyorum" şeklinde dedi. - BALIKESİR