Başkan Fatma Toru: "Tantavi Ambarı, Kültürel Hayata Katkı Sağlayacak"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, tarihi Tantavi Ambarının kültürel hayata büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gösteri sanatları merkezi olarak restore edilen tarihi Tantavi Ambarında çalışmaları inceledi. Mahmuriye Mahallesinde 1850'li yıllarda inşa edilen ve günümüze kadar atıl bir halde bulunan tarihi yapıyı Meram Belediyesi olarak aldıklarını ve yürüttükleri çalışmalar ile şehre kazandırma aşamasına geldiklerini ifade eden Başkan Fatma Toru, "Şu anda binamızdaki restorasyon çalışmalarında da sona gelindi. Tarihi bina çok kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak" dedi.

"Şehrin sanat ve kültürüne katkı sağlayacak"

Başkan Fatma Toru, düzenlemenin sadece tarihi yapıda değil aynı zamanda bina çevresinde de gerçekleştirildiğini belirterek, "Sadece bina değil, çevresindeki park, şadırvan, muhtarlık ofisi ve kafeteryanın düzenlenmesi de yapılarak bölge tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline getirildi. Bu restorasyon çalışması ile hem tarihi mirasımıza sahip çıkıyor hem de şehre sempozyumlar, konferanslar, defileler, müzayedeler ve sergiler için önemli bir alan kazandırıyoruz. Önemli gün ve gecelerde de gerçek anlamıyla değerlendirilebilecek bir mekan. Şehrin merkezinde 900 metrekarelik tek parça halinde böyle bir yapı Meram adına büyük bir avantajdı, bizde bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdik. Giriş bölümü konferans, seminer, defile ve sergiler için özel dizayn edildi. Zeminde hidrolik bir asansörü mevcut. Yapılacak faaliyet için sahne gerekli olduğunda bu asansör sayesinde alanımız sahneye de kavuşuyor. Tarihi binanın teras katında ise kitap kafe oluşturularak halkımızın istifadesine sunacağız. Tüm bu özellikleriyle restorasyonun sonunda Tantavi Gösteri Sanatları Merkezi şehrin kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak önemli bir alan haline gelecek" diye konuştu.

"Tarihi ambar en güzel şekilde değerlendirilmiş oldu"

Tantavi Ambarı gibi tarihi mekanın şehre kazandırılmasının önemine değinen ve bunun kendilerine nasip olduğunu belirten Başkan Toru, "Daha önce bu binayı şehrimize kazandırmak için fazlasıyla girişimde bulunuldu. Ama çok şükür bize nasip oldu. Böyle güzel bir yapının spor merkezi yada alış veriş merkezi gibi asli hüviyetinden uzak bir şekilde değerlendirilmesine razı olamazdık. Bu şekilde değerlendirerek hem tarihe hem kültürümüze sahip çıktık. Hem de şehrin önemli bir eksikliğini en iyi şekilde tamamlamış olduk" şeklinde konuştu. - KONYA