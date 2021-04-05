Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, tarım ve seracılık faaliyetlerinin yerinde incelemesi için köy muhtarlarının katılımıyla Antalya'nın Finike ilçesine teknik gezi düzenledi.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, tarım ve seracılık faaliyetlerinin yerinde incelemesi için köy muhtarlarının katılımıyla Antalya'nın Finike ilçesine teknik gezi düzenledi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen programa; AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Saim Yılmaz, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah ve köy muhtarları katıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde gerçekleşen program kapsamında ilk olarak Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, teknik gezi üzerine bir toplantı gerçekleştirerek Finike'deki çalışmaları dinledi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İçinde birçok güzelliği barındıran, turunçgil diyarı Finike'deyiz. Biga'mızdaki muhtarlarımızın da aramızda olacağı Tarım ve Seracılık üzerine Finike'de düzenleyeceğimiz üretimden ihracata teknik gezimiz öncesi Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'yi ve Finike İlçe Tarım Müdürlüğünü ziyaret ederek gerekli programlamamızı yaptık. Kendilerine misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Teknik gezinin başlamasıyla Finike'deki tarım ve seracılık faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlar ziyaret edilerek çiftçilerden ve yetkililerden bilgi alındı.

Tarım ve hayvancılıkta marka şehir Biga için düzenlenen gezinin çok faydalı olduğunu ve muhtarların geziden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Bigalı muhtarlarımız ile Finike'de Tarım ve Seracılık üzerine düzenlediğimiz teknik gezimizi gerçekleştirdik. Seralarda özenle yetiştirilen ürünlerin özellikleri, paketlenmesi, pazarlanması ve fide üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldık. Güney Marmara'nın parlayan yıldızı, tarım ve hayvancılıkta marka şehir Biga'mızın gelişmesi ve kalkınması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Teknik gezimize katılan AK Parti İl Genel Meclis Üyemiz Saim Yılmaz'a, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Fevzi Atmaca'ya, kıymetli muhtarlarımıza, bizleri Finike'de en iyi şekilde ağırlayan Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'ye ve Finike İlçe Tarım Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah ve geziye katılan muhtarlar ise Finike'deki seraların ve tesislerin incelenmesi için düzenlenen program dolayısıyla Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı