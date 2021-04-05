Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, tarım ve seracılık faaliyetlerinin yerinde incelemesi için köy muhtarlarının katılımıyla Antalya'nın Finike ilçesine teknik gezi düzenledi.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, tarım ve seracılık faaliyetlerinin yerinde incelemesi için köy muhtarlarının katılımıyla Antalya'nın Finike ilçesine teknik gezi düzenledi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen programa; AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Saim Yılmaz, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah ve köy muhtarları katıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde gerçekleşen program kapsamında ilk olarak Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, teknik gezi üzerine bir toplantı gerçekleştirerek Finike'deki çalışmaları dinledi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İçinde birçok güzelliği barındıran, turunçgil diyarı Finike'deyiz. Biga'mızdaki muhtarlarımızın da aramızda olacağı Tarım ve Seracılık üzerine Finike'de düzenleyeceğimiz üretimden ihracata teknik gezimiz öncesi Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'yi ve Finike İlçe Tarım Müdürlüğünü ziyaret ederek gerekli programlamamızı yaptık. Kendilerine misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Teknik gezinin başlamasıyla Finike'deki tarım ve seracılık faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlar ziyaret edilerek çiftçilerden ve yetkililerden bilgi alındı.

Tarım ve hayvancılıkta marka şehir Biga için düzenlenen gezinin çok faydalı olduğunu ve muhtarların geziden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Bigalı muhtarlarımız ile Finike'de Tarım ve Seracılık üzerine düzenlediğimiz teknik gezimizi gerçekleştirdik. Seralarda özenle yetiştirilen ürünlerin özellikleri, paketlenmesi, pazarlanması ve fide üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldık. Güney Marmara'nın parlayan yıldızı, tarım ve hayvancılıkta marka şehir Biga'mızın gelişmesi ve kalkınması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Teknik gezimize katılan AK Parti İl Genel Meclis Üyemiz Saim Yılmaz'a, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Fevzi Atmaca'ya, kıymetli muhtarlarımıza, bizleri Finike'de en iyi şekilde ağırlayan Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'ye ve Finike İlçe Tarım Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah ve geziye katılan muhtarlar ise Finike'deki seraların ve tesislerin incelenmesi için düzenlenen program dolayısıyla Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma
Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma
Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma
Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Ozan Tufan Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Erdoğan ve muhtarlardan Finike'ye çıkarma - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:25:15. #1.16#
title