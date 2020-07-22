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Başkan Erdoğan: "Denizli'mizin gelişimi için elbirliğiyle çalışacağız"

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) ve Yeni Medya Yayıncıları Derneği (YENİMEDYADER) yeni yönetimleri, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile yenilikler hakkında konuştu.

Başkan Erdoğan:
22.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:57

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) ve Yeni Medya Yayıncıları Derneği (YENİMEDYADER) yeni yönetimleri, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile yenilikler hakkında konuştu.

Başkan Erdoğan, konuklarını Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projelerinin teknik kadrosuyla tanıştırdı ve projelerinin Denizli ekonomisi ve sanayisi açısından ne ifade ettiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Muhammet Karaçay ve beraberindekiler ile birlikte YENİMEDYADER Başkanı Serkan Urgancı, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Erdoğan, gazeteci konuklarını, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projelerindeki teknik ekipleriyle tanıştırdı. Projedeki son durumu ve içeriği hakkında açıklamalarda ve DTO hizmet binasında Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Yönetim Merkezini oluşturduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Denizli, sizlerle ortak paydamız. Denizli'mizin gelişimi için elbirliğiyle çalışacağız. Bu projemiz de aynı amaçla atılmış son yıllardaki en önemli adımdır. Daha hızlı yol alması, bizim çabamız kadar sizin de ilginizle olacaktır" diye konuştu. DGC Başkanı Karaçay ise, Başkan Erdoğan'ın basın sektörüne ilgisi ve desteğinden dolayı teşekkür etti. YENİMEDYADER Başkanı Urgancı, Başkan Erdoğan'a basın sektörünün önünü açan olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

"Denizli'miz çok daha iyi yerlerde olmalı"

Sosyal sorumluluk üstlenen yapılar olarak basın ile DTO'nun benzer kulvarlarda yer alan iki önemli çatı kuruluş olduğuna dikkati çeken Başkan Erdoğan, "Bizim ölçeğimizdeki yerleşim alanlarında basın, kentin her şeyi ile birlikte sesi, gözü ve kulağıdır. Kentte yaşayanlar, ona ses ve can verir. Tabi ki karşılığında da basın da oradaki sosyal yaşamı sağlıklı kılar ve canlandırır. Şehrimizdeki internet medya yayıncılarını tek çatı altında toplamak ve niteliğini artırmak üzere kurulan derneğiniz, bu yapının önemli parçalarından biri ve yeni döneminiz hayırlı olsun. Elbirliği ile bu şehir için çok daha güzel işler yapacağımızdan en ufak şüphem yok. Denizli varsa biz varız ve bizler de buralardaysak, bu sorumlulukları aldıysak eğer, Denizli'miz çok daha iyi yerlerde olmalı" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca, konuklarına Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projelerindeki teknik ekiple, DTO üyelerini bilgilendirmek üzere, yoğun katılımın olduğu bir webinar düzenlediklerini anlattı. Denizli'de çığır açacak, sanayiye çağ atlatacak proje için Denizli Ticaret Odasında bir merkez oluşturduklarını söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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