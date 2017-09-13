Başkan Dülger'den Maça Davet

KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger, Van Büyükşehir Belediyespor'un hafta sonu evinde karşılaşacağı Kayseri Erciyespor müsabakası için taraftarları maça davet etti.



Hafta sonu evinde Kayseri Erciyespor'u konuk edecek olan Van Büyükşehir Belediyespor, uç puan peşinde. Geçen hafta Kırıkhanspor deplasmanından 3 puanla dönen takımın güzel bir hava yakaladığını ifade eden KaraKobralar Dernek Başkanı Ercan Dülger, "Yıllardır olduğu gibi Kırıkhanspor deplasmanında da takımımızı yalnız bırakmadık.Takımımız çok üstün bir oyun ortaya koydu ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için tüm takımı tebrik ediyoruz. Yönetimimizinde dediği gibi Van Büyükşehir Belediyespor'umuzun hedefi şampiyonluktur. Bu uzun maratonda inişler çıkışlar olacaktır. Önemli olan birlik olup desteklemeliyiz. Cumartesi günü kendi sahamızda Kayseri Erciyespor ile oynuyoruz. Cefakar taraftarımızı bu önemli maçta da yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah Erciyes maçında da 3 puana ulaşan taraf biz oluruz" dedi. - VAN