Başkan Doğan; "3 Aralık farkındalık oluşturmak için önemli bir gün"
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Başkan Doğan; "3 Aralık farkındalık oluşturmak için önemli bir gün"

02.12.2020 18:12 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:16
Başkan Doğan;

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Doğan, "Toplum olarak bilinçli hareket ettiğimiz takdirde engelli hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırabiliriz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Doğan, "Toplum olarak bilinçli hareket ettiğimiz takdirde engelli hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırabiliriz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, engelli bireyleri anlama ve onlar için farkındalık oluşturmak için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Herhangi bir engelin hayatın dışında olmayı gerektirmediğini belirten Başkan Doğan, "Toplum olarak bilinçli hareket ettiğimiz takdirde engelli hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırabiliriz. Bu hepimizin görevlerinden biridir. Herhangi bir engelin olması hayatın dışında olmayı gerektirmez" dedi.

"Engelsiz Yaşam Akademisinde hayata adapte olmalarını sağlıyoruz"

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Engelsiz Yaşam Akademisinin önemini vurgulayan Başkan Doğan, "Engelsiz Yaşam Akademimizde, engelli kardeşlerimize hem meslek öğrenme hem sosyalleşme hem de hayata adapte olma imkanı sağlıyoruz. Oradaki öğrencilerimiz, birçok işte başarı gösterip güzel işlere imza atıyor. Onların bu azmini ve başarılarını gördükçe doğru işler yaptığımızı anlıyoruz. Bizler bu anlayışla, bu düşünceyle engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onlar için ne yapılması gerekiyorsa, gerek yapısal gerek sosyal her şeyi yapmaya hazırız. Ülkemizin en özel parçası olarak gördüğümüz engelli hemşerilerimizin, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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