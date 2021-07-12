Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
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Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi

Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapımı devam eden 'Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapımı devam eden 'Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, "Tamamlandığında Sancaklıbozköy Mahallemize, Şehzadeler'imize inşallah çok güzel bir tesisi kazandırmış olacağız." dedi.

Hafta sonu yapımı devam eden Sancaklıbozköy 'Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin inşaatında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yüklenici firma yetkililerinden sürece ilişkin bilgi aldı. Başkan Çelik'e ziyareti sırasında Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Mehmet Kavas, Haşim Yener Bilir, Ahmet Songüler ile Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın da eşlik etti. İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Çelik, inşaatın takvimine uygun ilerlediğini kaydederek "2 milyon 112 bin TL'ye mal olacak projemiz 12 bin 210 metrekarelik bir alanda yapılıyor. Tamamlandığında Sancaklıbozköy Mahallemize, Şehzadelerimize inşallah çok güzel bir tesisi kazandırmış olacağız." dedi.

Projede yer alan Kapalı Düğün Salonu, engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Asma kat ile birlikte 2 katlı olan bina düğün salonu, gelin odası, çok amaçlı oda ve tuvalet mekanlarından oluşan modern bir tesis olarak mahalleye kazandırılacak. Açık Düğün Salonu ise çevre düzeni ile birlikte yaklaşık 1460 metrekarelik alana ve gece aydınlatmasına sahip 1000 kişilik yazlık düğün alanı olarak tasarlanacak. 30 metrekarelik çatısı, 15 metrekarelik kapalı alanı bulunan sıcak içecekler ile soğuk meşrubatların servislerinin yapılabileceği tost ve benzeri atıştırmalıkların hazırlanabileceği düzeneğe sahip bir yapı olarak inşa edilecek olan büfenin etrafı beton kilit parke ile çevrili, oturma alanlarının yer aldığı modern mimari ve malzemeler ile hazırlanacak. Tesiste yer alacak olan piknik alanlarında ise halkın dinlenme, eğlenme aktiviteleri için tasarlanmış mangal kullanımına da uygun betonarme kaideler ve yeni dikilecek ağaçlar yer alacak. Tesiste ayrıca yaklaşık 1740 metrekare beton parke kullanılarak oluşturulan yürüyüş parkuru da yer alacak. Yaklaşık 3 bin 750 metrekarelik alanda ise misafirler için otopark alanı olarak tasarlanacak. - MANİSA

Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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