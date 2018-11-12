Başkan Çalık, Zeytin Hasadı Yaptı

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, çiftçilerin zeytin hasadına katıldı.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik'te zeytin hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Çalık, çiftçiler ile sohbet ederek zeytin toplamalarına yardım etti. Serik'in ve bölgenin tarım konusundaki potansiyelinden ve öneminden bahseden Başkan Çalık, Belediye olarak düzenledikleri tarım zirveleri ile tarım ürünlerini dünyaya tanıtıp yeni pazarlar bulduklarını dile getirdi.

"Çiftçimizin yetiştirdiği ürünleri, marka hale getirmek istiyoruz"

Çalık, "İlçemiz, tarımda verimli topraklara sahip olup, kaliteli ve lezzetli zeytinyağlarının üretildiği bir bölge. Bizde üreticimizin yanında olup, çiftçimizin yetiştirdiği ürünleri, marka hale getirmek istiyoruz. Ülkemize ve bölge ekonomimize katkı sağlamak için bu yıl 3.'sünü düzenlediğimiz yaş sebze ve meyve tarım forumu sayesinde Körfez ülkelerine bu kaliteli ürünlerimizi göndermek istiyoruz. İnşallah bundan sonra da Akdeniz'in incisi olan zeytinin, hak ettiği değeri bulması için çalışacağız. Rabbim, çiftçilerimizin emeklerini boşa çıkarmasın. Hasatları bereketli, kazançlarını bol eylesin" dedi. - ANTALYA