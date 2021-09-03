Başkan Büyükgöz, Gebzesporlu gençlerle buluştu
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Başkan Büyükgöz, Gebzesporlu gençlerle buluştu

Başkan Büyükgöz, Gebzesporlu gençlerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik buluşmaları kapsamında Gebzesporlu genç taraflarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon hazırlık ve antrenmanlarına başlayan Gebzespor'a ligde başarılar diledi.

Gençlik buluşmaları kapsamında Gebzesporlu genç taraflarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon hazırlık ve antrenmanlarına başlayan Gebzespor'a ligde başarılar diledi.

AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik buluşmaları kapsamında Gebzesporlu genç taraflarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e Gebzespor Başkanı Recep Avcı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş eşlik etti. Gençlerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon hazırlık ve antrenmanlarına başlayan Gebzespor'a ligde başarılar diledi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, Gebzesporlu gençlerle buluştu
Başkan Büyükgöz, Gebzesporlu gençlerle buluştu
Başkan Büyükgöz, Gebzesporlu gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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