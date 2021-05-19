Başkan Bıyık, başarılı gençlerle buluştu
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Başkan Bıyık, başarılı gençlerle buluştu

Başkan Bıyık, başarılı gençlerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Darıcalı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Darıcalı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi.

Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençler için hazırladığı birbirinden farklı ve özel programlarla kutladı. İlk olarak üstü açık moral otobüsü ile mahallelerde sokak sokak 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların bayramını kutladı. Moral otobüsü marşlar ve şarkılar eşliğinde şehir turu atarken vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra Darıca'da yaşayan genç ve başarılı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Yeni kurulan e-Spor merkezinde düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Baha Kısacık, Oğuzhan Koçak, Nurten Doğrusoy, Ali Haydar Sağlam, Mahbube Mehlika Tozlu, Ayşegül Yrımbaş ve Elmira Ataş adlı sporcular katıldı. Etkinlikte gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, sporcuların sorularını da tek yek yanıtladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere her zaman önem verdiklerini söyledi.

Gençleri önemsediğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak ilçemizin gençleri önceliğimiz. Yatırımları yaparken buna dikkat ediyoruz. Göreve geldiğimizde iki olan spor branşını 8 branşa çıkardık. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor kulübü bünyesinde 400'ün üzerinde lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. Tüm imkanlarımızı gençler için kullanmaya devam edeceğiz. Gençlere kapımız da gönlümüz de her zaman açık olacak. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. İnanıyorum ki gençlere yaptığımız yatırımlar kısa sürede meyvelerini verecek. Sadece sporda değil eğitim ve kültür sanatta da birçok projeyi hayata geçirdik. Geleceğin başarılı sanatçıları ve sporcuları Darıca'dan yetişsin istiyoruz. Bütün amacımız ve çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Bıyık, başarılı gençlerle buluştu
Başkan Bıyık, başarılı gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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