Başkan Berge: "Esnafımıza destek olalım, hep birlikte bayram edelim"
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Başkan Berge: "Esnafımıza destek olalım, hep birlikte bayram edelim"

Başkan Berge: 'Esnafımıza destek olalım, hep birlikte bayram edelim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Van esnaf ve sanatkarlarının devasa sorunlarla boğuştuğunu söyleyerek, bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Van esnaf ve sanatkarlarının devasa sorunlarla boğuştuğunu söyleyerek, bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Pandeminin getirdiği tüm zorlu şartlara rağmen Van esnafının her daim Vanlılara hizmet sunduğunu belirten Berge, "Yaklaşan Kurban Bayramı bereketiyle birlikte geliyor. Bunu fırsat bilip bayram alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım ve hep birlikte bayram edelim. Van halkımızdan isteğimiz bu yöndedir" dedi.

Krediler ve devlet destekleriyle ayakta durmaya çalışan Van esnafının Kurban Bayramı alışverişinden büyük bir beklenti içinde olduğunu vurgulayan Berge, "Malum olduğu üzere kısıtlamalar nedeniyle esnafımız Ramazan Bayramı alışverişinden mahrum kaldı. Bu bayram esnafımız için gerçekten bayram olsun. Van'da yaşayan herkesten talebimiz, yerel esnafımızın yanında olmalarıdır. Yerel esnafımız da bayram etsin. Kurban Bayramı'nın Van'ımıza, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm Van halkının bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Berge: "Esnafımıza destek olalım, hep birlikte bayram edelim" - Haberler Ekonomi
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