Başkan Baran, Yukarı Hereke'de Vatandaşlarla Buluştu

Yukarı Hereke'de pazarcı esnafını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Hemşehrilerimizle iç içe olmak bize güç veriyor" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretleri kapsamında Yukarı Hereke'de iki mahallede ziyaretlerde bulunan Başkan İsmail Baran, bölgede tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri de yerinde inceledi. Başkan Baran ilk olarak Yukarı Hereke'de pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla da sohbet eden Başkan İsmail Baran, daha sonra mahalle muhtarını ziyaret etti ve bölgede yapımı devam eden projeleri inceledi.

Ziyareti sırasında konuşan Başkan İsmail Baran, sürekli vatandaşlar ve esnaflarla iç içe olduklarını belirterek, "Bizim hizmet ilkemiz, halkımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmak ve birebir vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek buna göre hareket etmektir. Hemşehrilerimizle iç içe olmak, istişare etmek bizlere güç veriyor" dedi.

Başkan Baran daha sonra Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte Karanlık Dere bölgesinde yapımı devam eden projeleri gezdi. Ahmedi Hani Parkı ve Yukarı Hereke Kültür Merkezi'nin bölgeye sosyal anlamda değer kattığını belirten Başkan İsmail Baran, "Yaptığımız her proje, vatandaşlarımızın talepleri ile gerçekleşiyor. Bu başarımızın sırrı" diye konuştu. - KOCAELİ