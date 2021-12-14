Başkan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti - Haberler Spor
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Başkan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti

Başkan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti.

1966 Edremitspor Futbol Takımı antrenmanını ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Ligde fırtına gibi esen ve namağlup şekilde liderliğini sürdüren 1966 Edremitspor Futbol Takımımıza moral ziyareti gerçekleştirerek Kulüp Başkanımız Ali Çelik ve Teknik Direktörümüz Çağdaş Alkan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Edremit'in gururu Edremitspor'umuza her zaman hep destek, tam destek olmaya devam edeceğiz."dedi. Daha sonra Başkan Arslan takımın antrenmanını izledi. - BALIKESİR

Başkan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti

Başkan Arslan 1966 Edremitspor Futbol Takımını ziyaret etti

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