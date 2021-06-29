Başkan Arif Teke: "Zafer OSB istihdama katkı sağlayacak"
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Başkan Arif Teke: "Zafer OSB istihdama katkı sağlayacak"

Başkan Arif Teke: 'Zafer OSB istihdama katkı sağlayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde, istihdam sağlayacak olan özel şirket yatırımlarının ilkinde sona gelindiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde, istihdam sağlayacak olan özel şirket yatırımlarının ilkinde sona gelindiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunduk. Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk tesisinde inşaat çalışmaları hızla devam etmekte. Bu tesis en kısa sürede faaliyete geçecek olup, istihdama katkı sağlamaya başlayacak. İlimiz ve ilçe ekonomimiz için son derece önemli olan bu çalışmaların olmasında emeği geçen herkese, Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Arif Teke: 'Zafer OSB istihdama katkı sağlayacak'
Başkan Arif Teke: 'Zafer OSB istihdama katkı sağlayacak'
Başkan Arif Teke: 'Zafer OSB istihdama katkı sağlayacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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