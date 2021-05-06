Başkan Ahmet Nur Çebi: Sergen'le çalışmak çok zor
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Başkan Ahmet Nur Çebi: Sergen'le çalışmak çok zor

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkında konuştu. Çebi, "Sergen Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil. Ama önemli olan yaptığı iş. Beşiktaş'ın hoca problemi yok. Hocamızla yola devam edeceğiz. Bunun lig sıralaması ile alakası yok" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'la oynayacakları dev derbi öncesinde Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Çebi şu sözleri sarf etti:

"ŞAMPİYONLUĞA HEP İNANDIK"

"Yeni bir takım oluşturduk. Kulübün mali yapısı itibarıyla transferleri istediğimiz gibi yapamadık. Bizden önce yapılan sözleşmelerin yükünden kurtulmamız zor oldu. Hâlâ kurtulmuş değiliz. Ancak bu durum Beşiktaş'ın önünde engel olmaz. Şampiyonluk inancım o şartlarda neyse, şimdi de o. Takım, 13. sıradayken de şampiyonluğun en güçlü adayıyız ve şampiyon olacağız diye açıklama yaptım. O zamanlar, 'Tribüne oynuyor' dediler. Bizim bu tür işler ile alakamız olmaz. Sadece güvenip inandığımızı söyleriz. Arşivler ortada.

"KULÜBÜN İÇİNDEN GELEN BİRİ"

Biz Sergen Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Sergen, kulübün içinden gelen biri. Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil. Ama önemli olan yaptığı iş.

"İŞİNİ KUSURSUZ YAPIYOR"

Sergen hoca işini kusursuz yapıyor. Biz, idari olarak imkanlar çerçevesinde çalışma ortamı yaratıyoruz. Beşiktaş'ın hoca problemi yok. Hocamızla yola devam edeceğiz. Bunun lig sıralaması ile de alakası yok

"GÖNDERME NİYETİMİZ YOK"

Sergen ne diyor, 'Göndermeden bir yere gitmem.' Bizim de öyle niyetimiz yok, hiç de olmadı.

"ÜÇ KUPAYI DA İSTİYORUZ"

Camia olarak şampiyonluğa odaklandık. Üç lig, bir de kupada final maçımız var. Hocamıza ve oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. İki kupayı kazanmak için yüreğimizi ortaya koyacağız. Bu zorlu süreçte çifte değil, üç bayram yaşayacağız inşallah."

Başkan Ahmet Nur Çebi: Sergen'le çalışmak çok zor
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