Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, "Birleşirseniz maddi destek veririz" sözü verildi
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Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, "Birleşirseniz maddi destek veririz" sözü verildi

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da seçim listelerinin teslim edilmesine iki gün kala eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ev sahiplinde camianın önde gelen isimleri buluştu. Adnan Öztürk, İnan Kıraç, Refik Arkan, Ahmet Özdoğan, Fidel Berber gibi isimlerin olduğu zirvede adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas da yer aldı. Aysal'ın ev sahipliğindeki toplantıda, başkan adaylarına 'birleşin' biz ekonomik desteği veririz denildi.

Galatasaray'da seçim listelerinin teslim edilmesine iki gün kala sıcak saatler yaşandı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri buluştu. Aysal'ın sahibi olduğu otelde organize edilen yemeğe İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, Refik Arkan, İrfan Aktar, Sedat Doğan, Ahmet Özdoğan, Ümit Özdemir, Adnan Öztürk, Fidel Berber ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas katıldı.

"EKİBİMLE KONUŞMAM GEREKİYOR"

Sürpriz zirvede seçim ve G. Saray'ın sorunları masaya yatırıldı. Hamamcıoğlu ile Elmas'a "Galatasaray'ın menfaatleri için birleşin" çağrısı yapıldı. Elmas, "Bu iş için 9 aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdim. Konuyu ekibimle konuşmam gerekiyor" diyerek bu fikre sıcak bakmadı.

"BİRLEŞİN ÖYLE YÖNETİN"

Aysal'ın ev sahipliğindeki toplantıda camianın önde gelen isimleri, Hamamcıoğlu ve Elmas'a şu iki öneride bulundu.

1-Birleşin ve bu zor durumda Galatasaray'ı yönetin. Bir yıl sonra ise seçime gidin.

2-Galatasaray'ın ekonomik sıkıntılarına her türlü desteği dışarıdan veririz.

ÇATI ADAY

Toplantıda mevcut başkan adayları değerlendirilecek ve 6 adayın fazla olduğu yönünde bir motivasyonla "çatı aday" çıkması için görüşmeler yapılacak. Bu toplantının ardından seçim öncesinde önemli bir başkan adayının da, şu anda adaylığını açıklayan bazı isimleri listesine alarak camianın desteğiyle yola çıkabileceği de konuşuluyor

Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, 'Birleşirseniz maddi destek veririz' sözü verildi
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Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, "Birleşirseniz maddi destek veririz" sözü verildi - Haberler Spor
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