Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" sözleri sonrası Ali Koç dondu kaldı
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Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" sözleri sonrası Ali Koç dondu kaldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde FB TV'de başkan adayları Eyüp Yeşilyurt ve Ali Koç bir araya geldi ve seçimle ilgili değerlendirmeler yaptılar. Yeşilyurt'un, "Formamızı yere atanlar tesislerin tuvaletine bile sokma Başkan" sözlerinin ardından Ali Koç şaşkınlık yaşadı. Koç, Caner'in ismini duyduktan sonra, "Yapmamıştır öyle şey" cevabını verdi.

Eyüp Yeşilyurt'un talebi üzerine FB TV'de Ali Koç ile program yaptı. Yeşilyurt, kulüpteki sıkıntılar üzerine konuştu, Koç'tan beklentilerini anlattı. Yeşilyurt ile Koç'un arasındaki 'Caner' diyaloğu ise şaşkınlık yarattı.

Başkan adayının, 'Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma' sözleri sonrası Ali Koç dondu kaldı

İşte o diyalog:

"TESİSLERİN TUVALETİNE BİLE GİREMESİNLER"

Eyüp Yeşilyurt: "Futbolcu geliyor, 35-40 bin kişinin içinde formayı yere atıyor. Bunu yapanlar milyon Euro alan topçular. Sayın Ali Koç'tan ricam, formaları yere atan topçuları tesislerde tuvalete bile sokmasın."

Ali Koç: "Oldu mu böyle bir şey?"

Eyüp Yeşilyurt: "Caner formayı yere attı başkanım."

Ali Koç: "Ben hatırlamıyorum. Caner öyle bir şey yaptı mı? Yapmamıştır. Böyle bir saygısızlık yapmaz."

Başkan adayının, 'Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma' sözleri sonrası Ali Koç dondu kaldı

"SORGULANMAK GÜCÜMÜZE GİDİYOR"

Eyüp Yeşilyurt'un "Bu kulüp satılacak mı, ya da sahiplik modeli kulübe getirilecek mi?" sorusuna da Ali Koç şu şekilde cevap verdi: Bu yaratılmak istenen bir algı. 'Ali Koç, sağladığı destekle kulübün hisselerini alacak' algısı da pompalıyorlar. Bu kadar fedakarlık yapılırken böyle sorgulanmak gücümüze gidiyor.

Başkan adayının, 'Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma' sözleri sonrası Ali Koç dondu kaldı
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Ömer Özarslan
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