Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi
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Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi

13.10.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:47

NBA, benzeri görülmemiş sezonunu tamamladıktan sonra, başkan Silver, övgüyü hak eden birçok insan olduğunu düşünerek, tüm NBA çalışanlarını 1000 dolar ikramiye ile ödüllendirdi.

NBA başkanı Adam Silver, NBA çalışanlarını 1000'er dolar ikramiye ile ödüllendirdi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, tarihi sezondaki çabaları takdir eden Silver, lig çalışanlarına yazdığı bir teşekkür mektubunda, herkesin 1.000 dolar bonus ve 30 Ekim'den itibaren dört hafta sonu ve Şükran Günü haftasında izin aldıklarını bildirdi.

Silver'ın Orlando'daki Disney World'de bir bubble oluşturma planı, ligdeki ve çevresindeki birçok kişinin işbirliği sayesinde gerçekleştirilmişti.

ŞİMDİYE KADARKİ EN UZUN SEZON OYNANDI

Los Angeles Lakers ve Miami Heat arasındaki NBA Finalleri serisinin 6. maçı dahil, NBA üç ay boyunca 172 maç oynamış ve sıfır pozitif koronavirüs test sonucu almıştı.

2019-20 NBA sezonu, Ekim 2019'da başladıktan neredeyse bir yıl sonra, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak dört aydan fazla ara verilmesi nedeniyle, şimdiye kadarki en uzun sezonunu geçirmişti.

2020-21 NBA sezonunun başlangıç tarihi hala bilinmese de, hem Silver hem de NBPA yönetici direktörü Michele Roberts, daha önce bunun önümüzdeki yıla kadar başlamayacağını belirtmişlerdi.

Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi

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