Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandılar

26.10.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:36
Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandılar

SAMSUN'da, elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girmeye çalışan 4 akraba, sınav sorumlusunun dikkatiyle yakalandı.

SAMSUN'da, elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girmeye çalışan 4 akraba, sınav sorumlusunun dikkatiyle yakalandı. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde, İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nde meydana geldi. E sınıfı ehliyet almak isteyenler, elektronik ortamda yapılan motorlu taşıt sınavına girmek için okula geldi. Kimlikleri kontrol eden sınav sorumlusu, S.Y. (32), M.Z.Y. (19), Z.Y. (20) ve H.Y.'nin (34) başkalarının yerine sınava girmeye çalıştığını belirledi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Akraba oldukları belirlenen kişilerin, aynı suçu daha önce de işledikleri tespit edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tisserand Yücel İldiz Eddie Newton Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla İslam Sabah İzmir Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmek isterken yakalandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:20:44. #1.15#
title