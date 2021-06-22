Ronaldo'nun basın toplantısındaki hareketi dünyaca ünlü firmaya ilham verdi! Su şişelerine "Cristiano" adını verdiler

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısı sırasında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp elindeki su şişesini göstermesi dünyaca ünlü bir mobilya devine ilham verdi. Firma sattığı su şişelerinden birine "Cristiano" adını verirken, sosyal medya hesabından ürüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe" ifadelerine yer verdi.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan karşılaşması öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" diyerek elindeki su şişesini göstermesi, İsveç merkezli bir mobilya devine ilham verdi.

"SADECE SU İÇMEK İÇİN"

Firmanın Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre satılan şişelerden birine "Cristiano" adı verildi. Ürünün açıklamasında da "Sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe" ifadeleri kullanıldı.

SANDERS'I DA GÜNDEME ALMIŞLARDI

Mobilya devi daha önce de ABD'li senatör Bernie Sanders'ın yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle bir köşede bacak bacak üstüne atarak oturduğu halini pazarlama tekniği olarak kullanmıştı.