Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteci, Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında bir gazetecinin telefonla görüşme yapmasına sinirlenen deneyimli hoca sert bir üslupla, "Arkadaşım şu telefonu kapatır mısın lütfen!" diyerek gazeteciyi uyardı.