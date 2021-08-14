Basın Konseyinin DİKA projesi onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basın Konseyinin DİKA projesi onaylandı

Basın Konseyinin DİKA projesi onaylandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Batman Basın Konseyi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Bilgi Güvenliği Programı'nın protokolü imzalandı.

Batman Basın Konseyi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Bilgi Güvenliği Programı'nın protokolü imzalandı.

Batman Basın Konseyinin Dicle Kalkınma Ajansına sunduğu proje onaylandı. DİKA'da gerçekleşen imza törenine Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan ve gazeteciler katıldı. Proje kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Danışmanlığı hizmet alımı dernek üyelerinden oluşan toplam 25 kişiye bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda danışmanlık hizmeti sunulacak.

Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan, "Yerel gazeteler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Fakat pandeminin etkisiyle gazeteler toplu bulunulan yerlerde alınamadığı için tirajları düşmekte, bunun sonucu olarak vatandaş internet medyasına yönelmektedir. Basılı medyaya göre internet medyası çok daha hızlı ve insanların çok daha kolay ulaşabildiği bir ortam haline gelerek yaygınlaşmış ve önemi daha da artmıştır. Yerel gazetelerin internet medyasında daha etkin rol almaları amacıyla ulusal ve yerel düzeyde birçok eğitim düzenlenmektedir. Bu itibarla Batman'daki yerel medyanın internet ortamında yer alan kurumsal bilgilerinin korunması ve siber saldırılara karşı yönetim sistemlerinin oluşturulması amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığına ihtiyaç duyulmuştur. Bu vesileyle sunduğumuz proje kabul eden Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı'ya teşekkür ederiz" dedi. - BATMAN

Basın Konseyinin DİKA projesi onaylandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basın Konseyinin DİKA projesi onaylandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:25:48. #1.16#

title