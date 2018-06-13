Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı'nın Arkasındaki Ruh Rabia'dır, Yenikapı Ruhudur"

Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı'nın Arkasındaki Ruh Rabia'dır, Yenikapı Ruhudur"

-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması -Hediye takdimi SAMSUN - Başbakan Binali Yıldırım, Samsun'daki temasları kapsamında düzenlenen sahur programında konuştu.

-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
-Hediye takdimi SAMSUN - Başbakan Binali Yıldırım, Samsun'daki temasları kapsamında düzenlenen sahur programında konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı'nın arkasındaki ruh Rabia'dır, Yenikapı ruhudur, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabaul eden anayasa değişikliğidir. Biz bu yola Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık, beraber yürümeye devam ediyoruz."

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