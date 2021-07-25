Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı
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Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, yeni sezonla ilgili değerlendirmeler yaptı, Vitor Pereira'nın gelişiyle nelerin değiştiğini anlattı. Altay, "Disiplin olmazsa olmaz ve hocamız bunu sağlamakta çok başarılı. İyi niyetli bir hocamız var. Yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in başarılı eldiveni Altay Bayındır, hocası Vitor Pereira hakkında olumlu cümleler kurdu. Altay, Milli Takım'da şans bulamamasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Altay'ın açıklamaları:

"ALMAMIZ GEREKEN DERSLER VAR"

"İyi çalışıyoruz, herkes katkısını koyuyor. Kendimi iyi hissediyorum, yeni sezona konsantre oluyorum. Geçirdiğimiz 2 sezon var, almamız gereken dersler var. Başlangıç çok önemli ama son daha önemli. Önemli olan iyi futbol oynamak.

"FENERBAHÇE KALESİ AĞIR SORUMLULUK"

Fenerbahçe kalesinde olmak, ağır sorumluluk isteyen bir iş. Bu sorumluluğu kaldırırken bazı şeylerden taviz vermek gerekiyor. Pozitif bir ortam var, o ortamı devam ettirmek bizim elimizde. Çok büyük bir camiayız. Yeni hocamızla birlik beraberlik içindeyiz.

Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı

"DİSİPLİN OLMAZSA OLMAZ"

Disiplin olmazsa olmaz. Hocamız da bunu sağlamak için elinden geleni yapıyor ve başarılı da oluyor. Çok iyi niyetli bir hocamız var. Yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi. İkincilik bizim için başarı değil.

"VAZİFEMİZ ÇALIŞMAKTIR"

Milli Takım'a konsantre bir şekilde gittim. Oynamayı bekledim, istedim... Kim istemez? Ama hocalarımızın takdiridir. Bizim üstümüze vazife olan, çalışmaktır."

Başarılı kaleci Altay Bayındır, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı
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