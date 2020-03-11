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Hürriyet, İzmit, Spor

Başaranspor şampiyonluğu Başkan Hürriyet'le kutladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Süper Amatör Lig'e çıkan İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübünün şampiyonluk kupasını, yönetici ve futbolcularla birlikte kaldırdı.

11.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:24
Başaranspor şampiyonluğu Başkan Hürriyet'le kutladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Süper Amatör Lig'e çıkan İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübünün şampiyonluk kupasını, yönetici ve futbolcularla birlikte kaldırdı.


Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i konuk etti. Ziyarette Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü ve meclis üyesi Süleyman Şen, meclis üyesi Yaşar Kardaş, Spor Müdürü Mithat Ağa, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübü Başkanı Mustafa Küçük, kulüp yöneticileri ve futbolcular yer aldı.


Beklenen şampiyonluğu gururla kutladıklarını ifade eden İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübü Başkanı Mustafa Küçük, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu. KASKF Başkanı Murat Aydın ise spora ve sporculara her zaman destek verilmesi gerektiğini belirterek Başkan Hürriyet'e amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Güzel başarıları kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Hürriyet ise, "Amatör spor kulüpleri, gençlerimize sahip çıkma, onları kötü alışkanlıklardan koruma, eğitimlerine, bedensel ve kişisel gelişimlerine katkı sunma noktasında hepimiz için çok kıymetli. Amatör spor kulüplerinin, özellikle kendi mahallelerinde yetişen gençlerimizin geleceğine çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu başarıdan hem mahallem adına hem de İzmit adına onur duydum, gurur duydum. Başarılarınız daim olsun" dedi.


'O Kupa İzmit'e gelecek' sloganını hatırlatan Başkan Hürriyet, "Bizim sloganımız bu dönem 'O kupa İzmit'e gelecek' idi. Kim kupayı getiriyorsa onun yanındayız. Ben bu anlamda destek veren herkese teşekkür ederken, 2 yıl önce aramızdan ayrılan ve bu başarıya büyük katkısı olan eski kulüp başkanımız Ercan Deşat'ı da saygıyla, rahmetle anıyorum. Biz de elimizden gelen ne varsa, spor müdürlüğümüz ile belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü gençleri önemsiyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet, şampiyonluk kupasını kulüp yönetimi ve geleceğin yıldız futbolcuları ile birlikte kaldırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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