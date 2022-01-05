Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Lointek Gernika'yı yenerek Fransız Villeneuve d'Ascq Flammes'in rakibi olurken, Başantrenör Aziz Akkaya, maçın ardından taraftara ve kulüp yönetimine teşekkür etti.

Akkaya, "Çukurova Basketbol Kulübü, şu an Avrupa'da herkesle oynayabilecek bir organizasyona sahip. Bizim yapacağımız tek şey takım olarak sahaya iyi basketbol yansıtmak. Organizasyon kadar iyi oynayabilirsek, Avrupa kupası kentimize gelecektir" dedi.

"Takımın bunu benimle paylaşması güzel. Bir takım olduğumuzun göstergesi. Böyle bir şey beklemiyordum. Oyuncularımın bunu yapması güzel, beni de mutlu etti. Daha iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz."