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Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da tecrübeli oyuncu Mustafa Yumlu, hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararları sert bir dille eleştirdi.

08.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:09

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup oldukları maçın ardından verilen penaltıya tepki gösterdi.

"Tek hedefimiz puan ya da puanlar almaktı. İstediğimiz gibi oyunu götürüyorduk, pozisyon vermedik. Duran toplar için önlemler de aldık ama ilk golde tam konsantre olamadık, yan topta gol yedik. Oyunu bırakmak istemiyorduk, bir gol bulabileceğimizi düşünüyorduk" dedi.

"İYİ NİYETİMİZİ SUİSTİMAL ETMESİNLER"

Penaltının hatalı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Hakem penaltı pozisyonunda acaba nerede gördü, nasıl gördü. Dışarıda diye el verdi, sonra kararından dönemedi, penaltı verdi. İlk yarıda Visca'nın da pozisyonu vardı, aynısı. Elimin açık olan yerine vurmadı, nasıl penaltı verdi. VAR hakemleri ne söyledi, çok merak ediyorum. Alın teri ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Biz iyi niyetimiz ile mücadele ediyoruz, bu kadar basit şekilde iyi niyetimizi suistimal etmesinler. Zor dönemlerde hakemlerimizden rica ediyoruz. Basit, çok basit ya. 1-0 devam etse, gol bulabileceğiz. Maalesef takım olarak direncimizi düşürdü, moral olarak bitirdi. İyi yönettiği maçın içine... açıkçası...." diye konuştu.

Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Haber Yorumları (4)
TUNA: aldığın parayı haket. . ts düşüneceğine ekmeğini yediğin takımı düşün. . . . neden ts maçlarında denizli yenildiğinde ki hakem hatalarından bahsetmedin. . .
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OSMANLI: Yumlu Yumlu haftaya ts ye yatarsınız artık pis holigan
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LAZOĞLU: Kaplan gibisin as Trabzonlu. . helal in var. . ölümüne oynadın Trabzonspor için
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