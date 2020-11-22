Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı
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Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı

22.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:03

Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Medipol Başakşehir maçının ardından, Başakşehir teknik ekibinde mağlubiyetin şaşkınlığı yaşandı. Karşılaşmayı basın tribününden izleyen turuncu-lacivertli teknik ekip çalışanı, "Bu takıma nasıl yenildik?" ifadesi ile stadyumdan ayrıldı.

Beşiktaş, Covid-19 tedavileri ve kart cezası nedeniyle 8 eksik ile çıktığı Medipol Başakşehir maçını 3-2 kazandı.

Siyah beyazlılar, sahasında oynamasına rağmen eksik oyuncularının fazlalığı nedeniyle favori gösterilmediği maçta, etkili performansı ile 3 puanı kazandı.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Beşiktaş maçına galibiyet parolası ile çıkan Başakşehir'de ise mağlubiyet şaşkınlık yarattı.

Karşılaşmayı basın tribününden takip eden turuncu-lacivertli teknik heyet personeli, son düdük ile "Bu takıma nasıl yenildik?" ifadesini kullanarak stattan ayrıldı.

Başakşehirli idarecilerin bu sözleri, siyah-beyazlı taraftarları bir hayli kızdırdı.

1 maçı eksik Beşiktaş, bu galibiyet ile puanını 13'e çıkararak, Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını kapattı.

Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı
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