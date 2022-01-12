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Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı

Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Medipol Başakşehir, Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı. Turuncu-lacivertliler, Adem Ljajic transferini ise oyuncunun, kulübü Beşiktaş ile fesih konusunda sıkıntılar yaşaması sebebiyle askıya aldı.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, Konyaspor'dan Serdar Gürler ile anlaştı. Trabzonspor'a giden Visca'nın yerini Serdar ile doldurmayı planlayan turuncu-lacivertlilerin resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

Medipol Başakşehir, Ljajic transferinden vazgeçmiş durumda. Bundaki en önemli etken de Sırp futbolcunun, Beşiktaş ile fesih işlemlerinde ortak bir noktada buluşamaması.

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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