Başakşehir, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı
03.10.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:28
Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'de hem galibiyeti hem de golü unuttu. 4. haftada Göztepe'yi konuk eden Başakşehir, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde oynadığı ilk maçı gol atamadan kaybeden İstanbul ekibi, ilk puanını aldı. Göztepe ise puanını 6'ya yükseltti.
MALATYA, ANTALYA'YI TEK GOLLE GEÇTİ
Günün diğer maçlarında Yeni Malatyaspor Antalyaspor'u 1-0 geçerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.