Başakşehir, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

03.10.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:28
Başakşehir, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'de hem galibiyeti hem de golü unuttu. 4. haftada Göztepe'yi konuk eden Başakşehir, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde oynadığı ilk maçı gol atamadan kaybeden İstanbul ekibi, ilk puanını aldı. Göztepe ise puanını 6'ya yükseltti.

MALATYA, ANTALYA'YI TEK GOLLE GEÇTİ

Günün diğer maçlarında Yeni Malatyaspor Antalyaspor'u 1-0 geçerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Esra Erol Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Rıza Çalımbay Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 18:30:12. #1.14#
title