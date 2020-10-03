Başakşehir, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'de hem galibiyeti hem de golü unuttu. 4. haftada Göztepe'yi konuk eden Başakşehir, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.