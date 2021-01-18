Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden Kerim Frei ile yollarını ayırdı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir'de toplam 59 maçta 2733 dakika forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.