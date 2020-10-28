Başakşehir maçında sakatlanan Neymar oyuna devam edemedi
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Başakşehir maçında sakatlanan Neymar oyuna devam edemedi

28.10.2020 21:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:47
Başakşehir maçında sakatlanan Neymar oyuna devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Paris Saint-Germain ve Başakşehir kozlarını paylaşırken Brezilyalı yıldız Neymar, sakatlığı nedeniyle maçı yarıda bıraktı.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlandı.

Brezilyalı oyuncu, karşılaşmanın 21. dakikasında bacağını tuttu ve kenara gelerek tedavisi yapıldı. Yıldız isme öncelikle kenarda bandaj uygulandı ve oyuna geri gönderildi.

Başakşehir maçında sakatlanan Neymar oyuna devam edemedi

SARABIA OYUNA DAHİL OLDU

Yaklaşık 2 dakika kendini deneyen Neymar, devam edemeyeceğini kenara işaret etti. PSG teknik heyeti, Brezilyalı oyuncuyu 4 dakika daha sahada tuttu ve Neymar, 27. dakikada kenara gelirken, Pablo Sarabia oyuna dahil oldu.

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